В Минздраве рекомендовали возобновить регулярные медосмотры в школах

Практика регулярных медосмотров в школах, приостановленная из-за пандемии коронавируса, должна быть возобновлена. Большинство регионов уже вернулись к прежнему режиму проведения профилактических медицинских осмотров. Об этом 28 августа рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«На время коронавирусной инфекции приостанавливалось проведение профилактических осмотров обучающихся. На сегодня большинство регионов восстановили проведение профилактических осмотров, и эта работа должна быть вне всякого сомнения продолжена», — указал он на Общероссийском родительском собрании.

Замминистра также отметил, что порядка 500 тыс. несовершеннолетних, у которых был выявлен COVID-19, — школьники. Учащиеся, по его словам, находятся в группе особого риска, связанного с контактами, и с факторами риска развития тяжелой формы коронавируса.

Также 28 августа министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что противоэпидемиологические меры в российских школах 1 сентября будут усилены.

По словам министра, это будет сделано для того, чтобы обеспечить здоровье учеников и учителей. Он также подчеркнул, что только соблюдение таких мер позволит продолжить учебный год в очном режиме.

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