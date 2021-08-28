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В Минздраве рекомендовали возобновить регулярные медосмотры в школах
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В Минздраве рекомендовали возобновить регулярные медосмотры в школах

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Практика регулярных медосмотров в школах, приостановленная из-за пандемии коронавируса, должна быть возобновлена. Большинство регионов уже вернулись к прежнему режиму проведения профилактических медицинских осмотров. Об этом 28 августа рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.

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«На время коронавирусной инфекции приостанавливалось проведение профилактических осмотров обучающихся. На сегодня большинство регионов восстановили проведение профилактических осмотров, и эта работа должна быть вне всякого сомнения продолжена», — указал он на Общероссийском родительском собрании.

Замминистра также отметил, что порядка 500 тыс. несовершеннолетних, у которых был выявлен COVID-19, — школьники. Учащиеся, по его словам, находятся в группе особого риска, связанного с контактами, и с факторами риска развития тяжелой формы коронавируса.

Также 28 августа министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что противоэпидемиологические меры в российских школах 1 сентября будут усилены.

По словам министра, это будет сделано для того, чтобы обеспечить здоровье учеников и учителей. Он также подчеркнул, что только соблюдение таких мер позволит продолжить учебный год в очном режиме.

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