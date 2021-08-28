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Школы смогут отказаться от пятибалльной системы оценок по ряду предметов

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Замминистра просвещения Анастасия Зырянова в субботу, 28 августа, заявила, что в российских школах могут заменить пятибалльную систему оценок по ряду предметов на систему «зачет–незачет».

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Речь идет о таких дисциплинах, как изобразительное искусство, музыка и физкультура.

«С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем, — изобразительное искусство, музыка и физическая культура — может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы «зачет–незачет», — пояснила Зырянова в ходе Общероссийского родительского собрания.

Вопрос об изменении системы оценок относится, по словам Зыряновой, к компетенции школы. Таким образом, родители могут повлиять на изменение системы оценки по вышеуказанным предметам, заключила она.

В свою очередь, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов указал, что все предметы важны и, несмотря на то что ИЗО, физкультура и музыка не входят в итоговую аттестацию, они позволяют детям развиваться всесторонне. Выводить их из факультатива министр не счел необходимым, но допустил, что уроки по ним стоит сделать более интересными и живыми.

Ранее в ходе мероприятия Кравцов рассказал, что в 2022/23 учебном году появится примерное типовое расписание для российских школ. При этом, по словам Кравцова, каждая школа будет принимать самостоятельное решение о смене расписания или о сохранении действующего.

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