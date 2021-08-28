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Кравцов назвал сроки появления типового расписания для школ РФ

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Примерное типовое расписание для российских школ появится в 2022/2023 учебном году. Об этом в субботу, 28 августа, рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

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«Мы сегодня обсуждаем и в следующем году обязательно сделаем примерное расписание-рекомендации для школ, в котором эффективно распределены те или иные предметы с учетом [рекомендаций] физиологов, Роспотребнадзора», —сказал министр.

При этом, по словам Кравцова, каждая школа будет принимать самостоятельное решение о смене расписания или о сохранении действующего.

Накануне учитель начальных классов Яна Бурякова заявила, что одним из плюсов школы полного дня является тот факт, что дети после учебного времени находятся под присмотром специалистов. В то же время к числу минусов она отнесла тот факт, что такой режим может оказаться для ребенка сложным на эмоциональном уровне.

На востребованность школ полного дня указал президент России Владимир Путин во время открытия заседания президиума Госсовета по вопросам общего образования 25 августа. По его словам, у детей должна быть возможность оставаться в школе после уроков.

Глава государства поддержал идею создания онлайн-платформы психологической поддержки школьников. Путин назвал ее очень своевременной и подчеркнул, что Россия пока немного отстает от других стран в этой области.

Также, затрагивая школьную тему в ходе встречи с общественниками, российский лидер заявил, что родители должны иметь возможность контролировать качество питания в школах.

В начале августа глава государства поручил отказаться от учебы в три смены к 2023/24 учебному году. Также президент попросил правительство обеспечить до конца 2023 года 100-процентную доступность дошкольного образования для детей до трех лет.

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