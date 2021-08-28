Новая череда вспышек зафиксирована на Солнце

Ученые третий день подряд фиксируют на Солнце череду вспышек. О повышенной солнечной активности сообщил в субботу, 28 августа, на своем сайте центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

За минувшие 24 часа ученые отметили семь вспышек класса C. Утром в субботу они зафиксировали более мощную вспышку класса М. В четверг, 26 августа, на Солнце произошел корональный выброс массы, связанный со вспышкой класса C.

На следующий день американская исследовательница Сангита Абду Джиоти сообщила, что мощные солнечные вспышки могут спровоцировать отключение интернета по всему миру. По ее словам, для разных кабелей риск будет различаться.

Вспышки на Солнце классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. 3 июля на звезде произошла вспышка максимального класса X, которая стала крупнейшей с 2017 года. Событие продолжалось около 16 минут, притом что вспышки других типов на Солнце могут длиться до нескольких часов.

Специалисты объясняли, что вспышка произошла из-за резкого роста солнечной активности.