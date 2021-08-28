Прямой эфир
Общество
Модели ЕГЭ почти по всем учебным предметам изменят с 2022 по 2024 год
Общество
Административное дело возбуждено в отношении продюсера лидера Rammstein
Политика
В Госдуме напомнили о вступающих в силу с сентября законах
Общество
Роспотребнадзор призвал провести линейки 1 сентября на открытом воздухе
Спорт
Пловец Граничка побил мировой рекорд и взял золото Паралимпиады
Мир
В Кабуле митингующие потребовали открытия банков и пунктов обмена валют
Общество
Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с трагедией на военных складах
Спорт
Крутова и Леонов выиграли бронзу Паралимпиады в стрельбе из лука
Общество
Оперштаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию

Новая череда вспышек зафиксирована на Солнце

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые третий день подряд фиксируют на Солнце череду вспышек. О повышенной солнечной активности сообщил в субботу, 28 августа, на своем сайте центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде
Новые конструкции защитят аппараты, летающие около раскаленных объектов и на гиперзвуковых скоростях

За минувшие 24 часа ученые отметили семь вспышек класса C. Утром в субботу они зафиксировали более мощную вспышку класса М. В четверг, 26 августа, на Солнце произошел корональный выброс массы, связанный со вспышкой класса C.

На следующий день американская исследовательница Сангита Абду Джиоти сообщила, что мощные солнечные вспышки могут спровоцировать отключение интернета по всему миру. По ее словам, для разных кабелей риск будет различаться.

Вспышки на Солнце классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. 3 июля на звезде произошла вспышка максимального класса X, которая стала крупнейшей с 2017 года. Событие продолжалось около 16 минут, притом что вспышки других типов на Солнце могут длиться до нескольких часов.

Специалисты объясняли, что вспышка произошла из-за резкого роста солнечной активности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021