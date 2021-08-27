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В США заявили о возможности «интернет-апокалипсиса» из-за солнечной вспышки

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Американская исследовательница Сангита Абду Джиоти сообщила, что мощные солнечные вспышки могут спровоцировать отключения интернета по всему миру. Свое предсказание она изложила в докладе на конференции SIGCOMM 2021.

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Одними из самых мощных транзиентных явлений в Солнечной системе считаются солнечные вспышки, которые сопровождаются корональными выбросами. Но они происходят достаточно редко. О трех известных сообщалось еще до появления эпохи интернета. Однако вероятность, что это произойдет сейчас, есть.

Именно поэтому Джиоти, которая является доцентом Калифорнийского университета в Ирвайне, решила проанализировать эту угрозу. По ее прогнозам, наибольший вред солнечные вспышки могут нанести подводным интернет-магистралям, которые объединяют целые страны.

При этом для разных кабелей риск будет различаться. Меньше всего пострадает Юго-Восточная Азия: интернет-магистрали там короче, и больший урон солнечная вспышка нанесет в высоких широтах. В зоне повышенного риска длинные кабели, соединяющие США и Европу. Для местной и региональной интернет-инфраструктуры угроза мала, потому что кабели там заземлены достаточно часто.

Вместе с этим специалист признала тот факт, что мощная солнечная вспышка не приведет к полному отключению интернета. Однако есть риск серьезной дестабилизации. Помимо этого, такое явление может вывести из строя все оборудование на земной орбите, что лишит человечество спутникового интернета и систем глобального позиционирования.

3 июля на Солнце произошла вспышка максимального класса X, которая стала крупнейшей с 2017 года. Сообщалось, что событие продолжалось около 16 минут, притом что вспышки других типов на Солнце могут длиться до нескольких часов. Специалисты объясняли, что вспышка произошла из-за резкого роста солнечной активности.

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