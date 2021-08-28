Модели ЕГЭ почти по всем учебным предметам изменят с 2022 по 2024 год

Рособрнадзор сообщил о планах принять изменения в единый государственный экзамен (ЕГЭ) практически по всем учебным предметам, кроме информатики. Однако революционных перемен ждать не стоит, отметил в субботу, 28 августа, глава ведомства Анзор Музаев.

«Я бы хотел сразу беспокойство родителей немного успокоить — каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем. При этом все изменения будут поэтапно проходить в течение 2022-х, 2023-х и 2024-х годов. Нам не нужен дополнительный стресс родителей, учеников, учителей, поэтому в демоверсиях всё это будет видно», — отметил Музаев в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

При этом, как уточнили в пресс-службе Рособрнадзора, на официальном сайте ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений осенью 2021 года будут опубликованы документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2022 года. При этом изменение продолжительности ЕГЭ по русскому языку, которое предлагали внести в ходе сбора предложений от участников экзаменов и учителей, не входит в планы ведомства.

Ранее, 6 июля, глава Рособрнадзора уточнил, что ведомство не обсуждает отмену ЕГЭ, однако готово вносить изменения в порядок проведения экзамена. Музаев подчеркнул, что двигаться вперед необходимо, поэтому «эти изменения на злобу дня, на вызовы, которые возникают ежегодно, готовы вносить».

В тот же день министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство готово рассмотреть альтернативу ЕГЭ, если кто-то предложит другой механизм оценки знаний школьников, объективный, самое главное — независимый.

При этом 15 мая первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин призвал частично отменить ЕГЭ. По его словам, школьникам важно предоставить право самостоятельно принимать решение о том, будут ли они сдавать ЕГЭ или писать сочинения и отвечать в вузах устно.