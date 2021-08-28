Грузовое судно под флагом Того затонуло в Эгейском море

Грузовое судно Sea Bird, ходившее под флагом Того, затонуло в Эгейском море, все 16 членов экипажа спасены. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил портал Maritime Bulletin.

Судно затонуло к востоку от полуострова Пелопоннес после столкновения со скалистым островком. Экипаж сообщил об аварии, после чего была развернута поисково-спасательная операция.

Корабль был гружен 7 тыс. т пшеницы и шел из Украины в Тунис. Известно, что судно построили в 1985 году.

12 августа туристическая яхта затонула в Эгейском море у берегов греческого острова Милос. Все находившиеся на борту люди были спасены. Причиной крушения стал сильный ветер.