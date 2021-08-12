Прямой эфир
Мир
Британского посла вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом
Туризм
Туроператоры предложили продлить продажу туров с кешбэком до конца ноября
Общество
В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей
Общество
В аэропорту Якутск приостановлены взлет и посадка из-за плохой видимости
Спорт
Боец Эльбаев оказался тяжелее Дацика на взвешивании перед боем
Общество
Абрамченко поручила начать проверку в морских портах после разлива нефти
Общество
Власти Керчи предупредили жителей о возможной эвакуации из-за подтоплений
Общество
В Госдуму внесли проект о включении службы в армии в стаж для досрочной пенсии
Экономика
ЦБ обязал страховщиков на примерах объяснять клиентам причины отказа в выплате

Туристическая яхта с 18 пассажирами на борту затонула у берегов Греции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туристическая яхта затонула в Эгейском море у берегов греческого острова Милос. В этот момент на борту судна находились 18 человек, в том числе трое детей, сообщает в четверг, 12 августа, местный телеканал Skai.

Не сворачивая с «Курска»: можно ли было избежать трагедии в Баренцевом море
Эксперт отследил путь взорвавшейся на подлодке торпеды

При этом отмечается, что корабль потерпел крушение в 16 морских милях к северо-западу от острова, где дуют ветры около 7 баллов по шкале Бофорта.

В спасательной операции приняли участие два вертолета, а также катера береговой охраны и частные суда. По данным телеканала, все находившиеся на борту затонувшей яхты люди, были спасены.

«Все 18 пассажиров лодки, затонувшей на Милосе, в безопасности. Поздравляем офицеров береговой охраны за своевременную и эффективную спасательную операцию, а также команду Sea Jet 2 компании SEAJETS, которая бросилась на помощь», — цитирует телеканал заявление министра торгового мореплавания Янниса Плакиотакиса.

Как уточняет греческий новостной портал Cyclades24, затонувшая яхта шла под флагом Великобритании.

В конце июля в Индонезии затонул пассажирский моторный катер (KMP), перевозивший 44 человек. Авария, как сообщалось, произошла в районе порта Гилиманука около Бали. KMP держал курс на Бали с острова Ява.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021