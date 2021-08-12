Туристическая яхта с 18 пассажирами на борту затонула у берегов Греции

Туристическая яхта затонула в Эгейском море у берегов греческого острова Милос. В этот момент на борту судна находились 18 человек, в том числе трое детей, сообщает в четверг, 12 августа, местный телеканал Skai.

При этом отмечается, что корабль потерпел крушение в 16 морских милях к северо-западу от острова, где дуют ветры около 7 баллов по шкале Бофорта.

В спасательной операции приняли участие два вертолета, а также катера береговой охраны и частные суда. По данным телеканала, все находившиеся на борту затонувшей яхты люди, были спасены.

«Все 18 пассажиров лодки, затонувшей на Милосе, в безопасности. Поздравляем офицеров береговой охраны за своевременную и эффективную спасательную операцию, а также команду Sea Jet 2 компании SEAJETS, которая бросилась на помощь», — цитирует телеканал заявление министра торгового мореплавания Янниса Плакиотакиса.

Как уточняет греческий новостной портал Cyclades24, затонувшая яхта шла под флагом Великобритании.

В конце июля в Индонезии затонул пассажирский моторный катер (KMP), перевозивший 44 человек. Авария, как сообщалось, произошла в районе порта Гилиманука около Бали. KMP держал курс на Бали с острова Ява.