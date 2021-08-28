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Для ВМФ РФ разработали движущийся на энергии волны беспилотник

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Российские ученые разработали для Военно-морского флота РФ гидрометеорологический беспилотник, практически не потребляющий энергию и движущийся за счет волн. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил «РИА Новости» представитель разработчика (Госмортехуниверситет Санкт-Петербурга) Алексей Блинков.

Аппарат представили на форуме «Армия-2021».

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«Надводный робот — волновой глайдер с нетрадиционной схемой движения, он работает от энергии волны. Крыльевая система планирует в толще воды и тянет за собой всю конструкцию, связанную с ней кабель-тросом. Происходит движение волны вверх-вниз, на крыльевой системе образуется тяга вперед», — рассказал представитель разработчика.

На случай, если на воде нет волн, на беспилотнике есть вспомогательные двигатели и солнечная батарея.

«Основная задача волнового глайдера — гидрометеорологическое обеспечение, то есть измерение температуры, давления, солености воды и направления ветра — важных параметров для применения оружия и действий группировок кораблей», — добавил Блинков.

Беспилотник способен работать автономно практически любое время, но только на протяжении полугода.

«Тем не менее этот параметр ограничен шестью месяцами, потому что при большем нахождении в море возникает проблема обрастания водорослями и образования солей на его поверхности», — заявил он.

Вообще данный аппарат может заменить традиционные выбрасываемые с корабля буи.

«Наш глайдер может по установленной траектории кружить вокруг заданной точки с скоростью до двух узлов, и так в течение полугода», — добавил Блинков.

В пятницу, 27 августа, глава Башкири Радий Хабиров на своей странице в соцсетях рассказал, что республика подписала соглашение о создании кластера для производства беспилотной авиации.

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