В России создали оснащенный электродвигателями боевой экзоскелет

В России создан первый опытный образец боевого экзоскелета с электродвигателями. Об этом в субботу, 28 августа, сообщили «РИА Новости» в компании «Ростех» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Как пояснили в госкорпорации, новая разработка работает в двух режимах. В активном — физические возможности человека усиливают сервоприводы (безредукторные электродвигатели, работающие от аккумуляторов — Ред.). Режим включается при движении солдата по пересеченной местности или горам. В пассивном — экзоскелет предназначен для движения по горизонтальной поверхности с грузом.

«Экзоскелет <…> снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе — на 15%, позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20% точнее», — пояснил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Он также уточнил, что работы по созданию экзоскелета ведутся ЦНИИточмаш (входит в «Ростех» — Ред.) совместно с НИИ механики МГУ имени Ломоносова.

По словам Оздоева, новейшая экипировка оснащена позиционными датчиками, а также датчиками давления в стопах, за счет чего экзоскелет способен адаптироваться под особенности человека, не сковывает движения и позволяет двигаться интуитивно.

Как подчеркнул заведующий лабораторией общей механики НИИ механики МГУ Владимир Буданов, создатели намерены внедрить в конструкцию элементы из композитов и сосредоточиться на совершенствовании элементов питания и системы управления.

Накануне генеральный директор группы компаний «Калашников» Владимир Лепин на форуме «Армия-2021» высказал мнение, что экзоскелеты будут необходимым атрибутом боевой экипировки будущего. Он отметил, что речь будет в основном идти о том, чтобы солдат смог передвигаться и не уставать.

Форум «Армия-2021» открылся 23 августа в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, он продлится до 28 августа. На форуме представят около 28 тыс. экспонатов от 1,4 тыс. предприятий из России и из-за рубежа. Кроме того, Минобороны РФ покажет более 300 серийных образцов техники. Параллельно с форумом в этом году проходят и VII Армейские международные игры, в которых участвуют военнослужащие 44 армий мира.