Прямой эфир
Политика
В Госдуме указали на ложь в словах Зеленского о его достижениях
Мир
Грузия разместила самолеты НАТО в аэропорту Тбилиси для эвакуации из Кабула
Мир
Шойгу рассказал о «глубокой работе» против России извне
Общество
Подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени арестовали
Туризм
Росавиация возобновила чартерные рейсы из 49 городов России в Египет
Мир
Токаев поручил создать комиссию по устранению последствий взрывов в Казахстане
Мир
Число жертв взрывов у аэропорта Кабула возросло до 110 человек
Мир
Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали в Милане
Спорт
Дзюдоистка Степанюк завоевала бронзу на Паралимпиаде в Токио

Экзоскелеты станут частью боевой экипировки третьего поколения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экзоскелеты будут необходимым атрибутом в боевой экипировке будущего. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказал генеральный директор группы компаний «Калашников» Владимир Лепин.

Контрактные данные: какие соглашения могут заключить на форуме «Армия-2021»
Владимир Путин во время открытия выставки рассказал о вооружениях, которые Россия может предложить партнерам

«Экзоскелеты будут уже в боевой экипировке третьего поколения, как необходимый атрибут», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда» на форуме «Армия-2021».

Лепин отметил, что речь будет в основном идти о том, чтобы солдат смог передвигаться и не уставать.

«Мы должны сделать систему, которая помогает нашему солдату выполнять боевые задачи. Речь идет о механических вещах, которые позволяют ему передвигаться спокойно, и он не должен уставать на длительном промежутке времени», — сказал он.

Также Лепин высказал мнение, что со временем экзоскелет станет совсем обычной вещью — как рюкзак или автомат.

Ранее, 25 августа, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал о подписании Россией на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» контрактов с рядом стран, которые являются традиционными партнерами РФ.

Форум «Армия-2021» открылся 23 августа в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, он продлится до 28 августа. На форуме представят около 28 тыс. экспонатов от 1,4 тыс. предприятий из России и из-за рубежа. Кроме того, Минобороны РФ покажет более 300 серийных образцов техники. Параллельно с форумом в этом году проходят и VII Армейские международные игры, в которых участвуют военнослужащие 44 армий мира.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021