Экзоскелеты станут частью боевой экипировки третьего поколения

Экзоскелеты будут необходимым атрибутом в боевой экипировке будущего. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказал генеральный директор группы компаний «Калашников» Владимир Лепин.

«Экзоскелеты будут уже в боевой экипировке третьего поколения, как необходимый атрибут», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда» на форуме «Армия-2021».

Лепин отметил, что речь будет в основном идти о том, чтобы солдат смог передвигаться и не уставать.

«Мы должны сделать систему, которая помогает нашему солдату выполнять боевые задачи. Речь идет о механических вещах, которые позволяют ему передвигаться спокойно, и он не должен уставать на длительном промежутке времени», — сказал он.

Также Лепин высказал мнение, что со временем экзоскелет станет совсем обычной вещью — как рюкзак или автомат.

Ранее, 25 августа, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал о подписании Россией на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» контрактов с рядом стран, которые являются традиционными партнерами РФ.

Форум «Армия-2021» открылся 23 августа в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, он продлится до 28 августа. На форуме представят около 28 тыс. экспонатов от 1,4 тыс. предприятий из России и из-за рубежа. Кроме того, Минобороны РФ покажет более 300 серийных образцов техники. Параллельно с форумом в этом году проходят и VII Армейские международные игры, в которых участвуют военнослужащие 44 армий мира.