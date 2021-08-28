Байден решил выделить Украине $60 млн

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил руководителю госдепартамента выделить $60 млн из средств Пентагона для помощи Украине. Об этом сообщили в пятницу, 27 августа, на сайте Белого дома.

«Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией США властью я делегирую госсекретарю полномочия <...> направить до 60 млн долларов на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине», — говорится в меморандуме.

На 31 августа в Вашингтоне запланирована встреча Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Кишиневе после четырехсторонней встречи с президентами Молдавии, Польши и Румынии выступил за присутствие блока НАТО в Черном море.

В июле министр обороны страны Андрей Таран сообщил, что Украина к 2022 году с помощью США и Великобритании, вероятно, получит флот из небольших кораблей с боевыми возможностями. По его словам, нововведение «позволит представлять угрозу российским морским силам».

Также в июле Зеленский заявил, что украинский ракетный комплекс «Нептун», который страна получит к концу 2023 года, позволит «достойно противодействовать российской агрессии» в Черном и Азовском морях.

В Госдуме, комментируя данное высказывание, подчеркнули, что говорить об угрозах для Украины со стороны России не только бессмысленно, но и весьма смешно. По словам первого зампреда комитета ГД по международным делам Дмитрия Новикова, Россия не представляет угрозы для Украины, в то время как настоящая опасность для страны исходит из превращения ее в полигон достижения интересов Запада.