Скульптуру «Большая глина № 4» увезут из Москвы через девять месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 27 августа, заявил, что через девять месяцев работа швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4» будет выставлена в другом городе мира.

При этом он подчеркнул, что ему сложно провести грань между креативностью и некреативностью, задался вопросом, креативная ли в столице Третьяковка или же только «Гараж». Также он порассуждал, что креативнее — памятник Петру I в Москве или работа Фишера.

«Я думаю, что «Глина». Потому что, как мне сказали, «Глина» через девять месяцев будет востребована в другом городе мира, а Петр I так и будет плыть на своем корабле», — сказал Собянин в ходе пленарной сессии «Российской креативной недели».

Скульптура «Большая глина № 4» швейцарского художника Урса Фишера — временный объект. Она появилась в центре Москвы около ГЭС-2 15 августа. Ее собирали по частям около 20 рабочих с использованием подъемного крана. Арт-объект представляет собой увеличенную в 50 раз копию комка глины, которую художник размял в руках.

До этого произведение искусства стояло на площади Синьории во Флоренции.

Как сообщал РЕН ТВ, мнения «ценителей» современного искусства по поводу установки данной скульпторы разделились. Некоторым пользователям соцсетей арт-объект напомнил фекалии. В свою очередь, директор музея «Гараж» Антон Белов заявил, что положительно относится к появлению произведения Фишера, поскольку она сможет привлечь внимание населения к современному искусству.

Дизайнер Артемий Лебедев же заявил, что данная скульптура «на самом деле очень философское, очень глубокое высказывание скульптора».