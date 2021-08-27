Лебедев прокомментировал реакцию на скульптуру «Большая глина №4»

Дизайнер Артемий Лебедев в пятницу, 27 августа, прокомментировал волну возмущения из-за установки скульптуры Урса Фишера «Большая глина №4» в Москве.

Отмечается, что некоторые пользователи соцсетей негативно отреагировали на перспективу появления скульптуры в центре столицы.

«Больше всего на свете меня возмущают люди, которым не нравится скульптура Урса Фишера «Большая глина №4» перед новым домом культуры «ГЭС-2», который собираются скоро открыть в Москве. Причем заметьте, что она еще и временная. Она постоит всего пару месяцев. Скульптура, которая похожа на то, как скульптор начинает свою работу: он берет куски глины, сначала их слепляет вместе, а потом постепенно начинает придавать этой глине форму», — приводит слова Лебедева RT.

Дизайнер добавил, что данная скульптура «на самом деле очень философское, очень глубокое высказывание скульптора».

Как сообщает РЕН ТВ, мнения «ценителей» современного искусства по поводу установки данной скульпторы разделились. Некоторым пользователям соцсетей арт-объект напомнил фекалии. В свою очередь, директор музея «Гараж» Антон Белов заявил, что положительно относится к появлению произведения Фишера, поскольку она сможет привлечь внимание населения к современному искусству.

Скульптура «Большая глина № 4» швейцарского художника Урса Фишера — временный объект. Она появилась в центре Москвы около ГЭС-2 15 августа. Ее собирали по частям около 20 рабочих с использованием подъемного крана. Арт-объект представляет собой увеличенную в 50 раз копию комка глины, которую художник размял в руках.

До этого произведение искусства стояло на площади Синьории во Флоренции.