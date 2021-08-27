Ученые назвали длящиеся больше года симптомы коронавируса

Китайские врачи из больницы китайско-японской дружбы провели исследование и выяснили, что тем людям, которые тяжело перенесли коронавирусную инфекцию, приходится сталкиваться с симптомами, сохраняющимися более года. Соответствующие данные опубликованы в журнале The Lancet.

Ученые проанализировали состояние здоровья более 1 тыс. пациентов, выписанных после COVID-19 из больницы в январе–мае прошлого года. Их средний возраст составил 57 лет. Спустя шесть и 12 месяцев участники исследования проходили подробное медицинское обследование.

Профессор Бин Цао, один из авторов исследования, указал, что данная работа на сегодняшний день является самой крупной по оценке состояния здоровья госпитализированных лиц, перенесших COVID-19, через 12 месяцев после заболевания.

«Хотя большинство из них выздоровели, у некоторых пациентов сохранялись проблемы со здоровьем, особенно у тех, кто был тяжело болен во время пребывания в больнице», — отметил ученый.

Так, многие симптомы со временем прошли независимо от тяжести болезни. При этом спустя шесть месяцев хотя бы от одного симптома страдали 68% пациентов, тогда как спустя 12 — 49%.

К самым частым жалобам, по оценкам переболевших, относились усталость и слабость — от них страдали 50% пациентов через шесть месяцев, а через 12 — каждый пятый. Треть спустя год жаловалась на одышку, чаще это были те, кто во время болезни находился на ИВЛ (искусственной вентиляции легких), добавляет «Газета.ру».

Кроме того, увеличилось и количество человек с тревожными состояниями и депрессивными симптомами. Спустя шесть месяцев к ним относились 23% участников, спустя 12 — 26%. Среди непереболевшего населения таких людей наблюдалось всего 5%.

«Мы еще не до конца понимаем, почему психиатрические симптомы чаще встречаются через год, чем через шесть месяцев, у людей, переживших COVID-19. Они могут быть вызваны биологическим процессом, связанным с самой вирусной инфекцией или иммунным ответом организма на нее», — уточнил соавтор работы Сяоин Гу.

Вместе с тем ученые обратили внимание на то, что наблюдение за пациентами проводилось в пределах одной больницы. В связи с этим специалисты советуют не торопиться обобщать результаты на всех людей.

Ранее в феврале переболевшие COVID-19 рассказали о необычных последствиях так называемого длительного ковида. Кроме общих симптомов, таких как усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, опрошенные заявили, что страдали от «пугающих» долгосрочных последствий: паралича, невралгии, боли в районе аппендикса, а также от припадков и повреждений печени.