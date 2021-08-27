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Ученые назвали длящиеся больше года симптомы коронавируса

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Китайские врачи из больницы китайско-японской дружбы провели исследование и выяснили, что тем людям, которые тяжело перенесли коронавирусную инфекцию, приходится сталкиваться с симптомами, сохраняющимися более года. Соответствующие данные опубликованы в журнале The Lancet.

Ученые проанализировали состояние здоровья более 1 тыс. пациентов, выписанных после COVID-19 из больницы в январе–мае прошлого года. Их средний возраст составил 57 лет. Спустя шесть и 12 месяцев участники исследования проходили подробное медицинское обследование.

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Профессор Бин Цао, один из авторов исследования, указал, что данная работа на сегодняшний день является самой крупной по оценке состояния здоровья госпитализированных лиц, перенесших COVID-19, через 12 месяцев после заболевания.

«Хотя большинство из них выздоровели, у некоторых пациентов сохранялись проблемы со здоровьем, особенно у тех, кто был тяжело болен во время пребывания в больнице», — отметил ученый.

Так, многие симптомы со временем прошли независимо от тяжести болезни. При этом спустя шесть месяцев хотя бы от одного симптома страдали 68% пациентов, тогда как спустя 12 — 49%.

К самым частым жалобам, по оценкам переболевших, относились усталость и слабость — от них страдали 50% пациентов через шесть месяцев, а через 12 — каждый пятый. Треть спустя год жаловалась на одышку, чаще это были те, кто во время болезни находился на ИВЛ (искусственной вентиляции легких), добавляет «Газета.ру».

Кроме того, увеличилось и количество человек с тревожными состояниями и депрессивными симптомами. Спустя шесть месяцев к ним относились 23% участников, спустя 12 — 26%. Среди непереболевшего населения таких людей наблюдалось всего 5%.

«Мы еще не до конца понимаем, почему психиатрические симптомы чаще встречаются через год, чем через шесть месяцев, у людей, переживших COVID-19. Они могут быть вызваны биологическим процессом, связанным с самой вирусной инфекцией или иммунным ответом организма на нее», — уточнил соавтор работы Сяоин Гу.

Вместе с тем ученые обратили внимание на то, что наблюдение за пациентами проводилось в пределах одной больницы. В связи с этим специалисты советуют не торопиться обобщать результаты на всех людей.

Ранее в феврале переболевшие COVID-19 рассказали о необычных последствиях так называемого длительного ковида. Кроме общих симптомов, таких как усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, опрошенные заявили, что страдали от «пугающих» долгосрочных последствий: паралича, невралгии, боли в районе аппендикса, а также от припадков и повреждений печени.

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