Прямой эфир
Общество
СМИ сообщили о задержании в Москве певицы Анжелики Агурбаш
Общество
Источник рассказал о травмах пилотов разбившегося Су-24 под Пермью
Мир
В США допустили возможность новых терактов в Кабуле в ближайшие дни
Общество
Прокуратура начала проверку после возврата самолета в аэропорт вылета в Сургуте
Общество
Кузнецова призвала сделать благополучную семью национальной идеей
Общество
В Краснодаре полицейского с сообщниками заподозрили в похищении человека
Мир
Двое британцев погибли в результате взрывов в Кабуле
Спорт
«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Ювентусом» трансфер Роналду
Мир
Число погибших при взрывах на складе боеприпасов в Казахстане увеличилось до 12

Прокуратура начала проверку после возврата самолета в аэропорт вылета в Сургуте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура начала проверку по факту возвращения самолета рейса Сургут–Новосибирск авиакомпании UTair в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности электросистемы. Об этом сообщается в пятницу, 27 августа, в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Горячее предложение: группа «Аэрофлот» запустит продажи еды в микромаркетах
Зачем компании новый непрофильный бизнес и какие риски он несет

Датчик неисправности электросистемы сработал в 04:42 по местному времени (02:42 мск) при выполнении рейса номер ЮТ-137 на воздушном судне АТР-72.

«Капитаном воздушного судна принято решение произвести возврат в аэропорт вылета. Посадка произведена в штатном режиме», — говорится в сообщении.

На борту находились 70 пассажиров, из них четверо несовершеннолетних. Некоторых пассажиров разместили в здании аэропорта, а часть отправилась по месту жительства, передает НСН.

«Воздушное судно вылетело к месту назначения в 12:47 местного времени (10:47 мск). Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — рассказали в ведомстве.

25 августа в аэропорту Баландино города Челябинска при наборе высоты самолет столкнулся с птицей. Несмотря на инцидент, самолет продолжил путь в Новосибирск, пишет «Москва 24».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021