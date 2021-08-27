Прокуратура начала проверку после возврата самолета в аэропорт вылета в Сургуте

Прокуратура начала проверку по факту возвращения самолета рейса Сургут–Новосибирск авиакомпании UTair в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности электросистемы. Об этом сообщается в пятницу, 27 августа, в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Датчик неисправности электросистемы сработал в 04:42 по местному времени (02:42 мск) при выполнении рейса номер ЮТ-137 на воздушном судне АТР-72.

«Капитаном воздушного судна принято решение произвести возврат в аэропорт вылета. Посадка произведена в штатном режиме», — говорится в сообщении.

На борту находились 70 пассажиров, из них четверо несовершеннолетних. Некоторых пассажиров разместили в здании аэропорта, а часть отправилась по месту жительства, передает НСН.

«Воздушное судно вылетело к месту назначения в 12:47 местного времени (10:47 мск). Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — рассказали в ведомстве.

25 августа в аэропорту Баландино города Челябинска при наборе высоты самолет столкнулся с птицей. Несмотря на инцидент, самолет продолжил путь в Новосибирск, пишет «Москва 24».