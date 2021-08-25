В аэропорту Челябинска самолет столкнулся с птицей при взлете

В аэропорту Баландино города Челябинска при наборе высоты самолет столкнулся с птицей. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«В аэропорту Баландино города Челябинска при взлете воздушного судна, выполняющего рейс сообщением Челябинск–Новосибирск авиакомпании S7 Airlines, произошло его столкновение с птицей», — написали в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что, несмотря на инцидент, самолет продолжил путь в Новосибирск.

На данный момент Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Ранее, 23 мая, самолет, выполняющий рейс Екатеринбург–Санкт-Петербург, вернулся в пункт вылета из-за столкновения с птицей. Инцидент произошел спустя несколько минут после взлета. Командир воздушного судна принял решение возвратиться в аэропорт Кольцово.