Самолет вернулся обратно в Екатеринбург из-за столкновения с птицей

Самолет, выполняющий рейс Екатеринбург — Санкт-Петербург, вернулся в пункт вылета из-за столкновения с птицей. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских.

«Рейс DP-582 Екатеринбург — Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета. Спустя несколько минут после взлета в самолет попала птица. Командир воздушного судна принял решение возвратиться в Кольцово. С пассажирами работают представители авиакомпании», — цитирует его ТАСС.

Согласно данным электронного табло на 23.20 мск, рейс DP-582 успешно покинул аэропорт Кольцово и направляется в Санкт-Петербург.

В этот же день, 23 мая, стало известно о том, что самолет, выполнявший рейс Улан-Удэ — Москва, совершил экстренную посадку в Казани из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.