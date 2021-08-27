Учитель начальных классов назвала плюсы и минусы школы полного дня

Учитель начальных классов Яна Бурякова отметила, что плюсом школы полного дня является тот факт, что дети после учебного времени будут находиться под присмотром специалистов.

Она пояснила, что «вечно занятые родители» иногда не имеют возможности организовать ребенку после школы досуг, а также помочь ему с домашним заданием. В этом каждой из сторон помогают школа полного дня и преподаватели.

При этом Бурякова отметила такой немаловажный фактор для здоровья и воспитания детей, как стабильный режим дня и питания. Этот режим, по словам учителя, в состоянии обеспечить продленка.

«Не у всех родителей есть возможность ездить по секциям и кружкам, а в такой школе ребенок не останется без дела, особенно если у детей будет выбор», — добавила она в беседе с Пятым каналом, опубликованной в пятницу, 27 августа.

В то же время Бурякова назвала и минусы долгого нахождения ребенка в одном и том же месте. По ее словам, для учащегося это может оказаться сложным на эмоциональном уровне.

«Здесь важно учесть смену видов деятельности и спокойную обстановку. Кроме того, есть сложность в правильном распределении мероприятий, чтобы ребенок не утомился и у него не возникла апатия к школе», — отметила учитель.

В свою очередь, детский психолог Наталья Искра пояснила, что продленка существенно упростит жизнь родителям, у которых нет «вторых рук». Речь идет о бабушках и дедушках, которые могли бы посидеть с детьми после школы. Однако, как подчеркнула Искра, здесь также есть свои особенности.

«Ребенок, когда находится вне дома, он всё равно испытывает определенное количество стресса, потому что его жизненное пространство в этот момент ему чужое. Дома мы (как взрослые, так и дети) можем прилечь или делать то, что мы хотим: свободно пойти попить, поесть. А в школе это, конечно, всё подчинено некоторому расписанию, там намного меньше свободы», — заключила эксперт.

Ранее, 25 августа, во время открытия заседания президиума Госсовета по вопросам общего образования президент России Владимир Путин заявил, что «школы полного дня» в России очень востребованы. По его словам, у детей должна быть возможность оставаться в школе после уроков, передает Regnum.

В ходе мероприятия глава государства поддержал идею создания онлайн-платформы психологической поддержки школьников. Путин назвал ее очень своевременной и подчеркнул, что Россия пока немного отстает от других стран в этой области.

Также, затрагивая школьную тему в ходе встречи с общественниками, российский лидер заявил, что родители должны иметь возможность контролировать качество питания в школах. В середине июня Путин на встрече с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым уже призывал «допустить в конце концов» родителей к контролю за качеством горячего питания. Тогда министр заявил, что родителей привлекают к этому.