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Шмелева оценила строительство учебного кампуса филиала Бауманки в Калуге

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В Калуге 27 августа проинспектировали строительство нового учебного кампуса филиала Бауманки. Строительство кампуса оценила сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«Задача, чтобы такие школы в регионах работали по такой модели, объединяя разные уровни образования, в том числе и колледжи. Я так понимаю, что у вас тоже будут приезжать лаборатории, высокотехнологичные специалисты. Конечно, вот эта практическая подготовка под социальные задачи региона и наши национальные научные проекты, они должны воспитываться со школы», — отметила Шмелева.

Также в пятницу в Калуге на месте старого стадиона возвели современный ледовый центр. В Ледовом дворце находится бассейн, залы для тренировок и детских секций, а также гостиница.

Ранее, 12 августа, Шмелева была с рабочим визитом в Екатеринбурге и посетила школу № 25, которую поставили на контроль «Народного фронта» после обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Она отметила, что школа фактически стала образцом современной образовательной среды.

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