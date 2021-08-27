Подросток скончалась в больнице после ДТП с мотоциклом в «новой» Москве

Несовершеннолетняя девушка умерла в больнице после аварии, произошедшей во время поездки на мотоцикле с молодым человеком в ТиНАО. Об этом сообщили в пятницу, 27 августа, в пресс-службе московской прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что двое 17-летних подростков катались на мотоцикле в поселении Московский, деревня Власово в «новой» Москве.

«По предварительной информации, юноша, находившийся за рулем, не справился с управлением. В результате девушка-пассажир госпитализирована в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии, где впоследствии скончалась», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Прокуратура контролирует ход полицейской проверки по факту произошедшего.

Ранее в этот день в управлении ГИБДД по столице сообщили, что в Москве 450 детей пострадали в ДТП с начала 2021 года.