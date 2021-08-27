В Москве с начала года 450 детей пострадали в ДТП

В Москве 450 детей пострадали в ДТП с начала 2021 года. Об этом сообщили в пятницу, 27 августа, в управлении ГИБДД по столице.

«С начала года произошло 426 дорожно-транспортных происшествий, в которых семь детей мы потеряли, 450 получили ранения различной степени тяжести», — сказал на пресс-конференции начальник отдела столичного управления ГИБДД Евгений Логиновский.

26 июля сообщалось, что в первом полугодии 2021 года сотрудники столичной ГИБДД зарегистрировали 19 аварий с участием несовершеннолетних, которые в момент ДТП были на самокатах, в том числе электрических, передает RT.

Ранее, 17 июня, в МВД России сообщили о росте аварий с участием электросамокатов на 195% с начала года. По информации официального представителя ведомства Ирины Волк, с января по май произошло 112 ДТП, в ходе которых два человека погибли, 119 пострадали.