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Буквы «Барнаул орденоносный» установят на здании администрации города

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Буквы «Барнаул орденоносный» перевозят из Кемерово в Барнаул. Об этом упомянул глава краевой столицы Вячеслав Франк, обращаясь к депутатам на сессии АКЗС. По словам мэра, 27 августа буквы отгрузили, они уже в пути.

30 августа рабочие приступят к монтажу конструкции. Ее разместят на здании администрации города по адресу улица Гоголя, 48. Как отмечает altapress.ru, подрядчик изготовил и смонтирует конструкцию, состоящую из двух частей — металлической рамной конструкции и объемных световых элементов сложной формы. Общая длина конструкции 37 м. При этом размер ордена составляет 3,7 на 3,5 м, элемента «Барнаул» — 9,5 на 1,5 м, элемента «орденоносный» — 18,4 на 1,5 м.

Стела «Город трудовой доблести» появится в Барнауле в сентябре следующего года. Об этом стало известно ранее в августе после подписания соглашения между директором Российского военно-исторического общества (РВИО) Виталием Мартынюком и главой города Вячеславом Франком. Администрация Барнаула отберет историко-архивные фотодокументы, рассказывающие о трудовом подвиге жителей в годы Великой Отечественной войны. Эти материалы используют при разработке художественного облика стелы.

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