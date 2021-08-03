Стелу «Город трудовой доблести» установят в Барнауле в 2022 году

Стела «Город трудовой доблести» появится в Барнауле в сентябре следующего года. Об этом стало известно после подписания соглашения между директором Российского военно-исторического общества (РВИО) Виталием Мартынюком и главой города Вячеславом Франком.

Администрация Барнаула отберет историко-архивные фотодокументы, рассказывающие о трудовом подвиге жителей в годы Великой Отечественной войны. Эти материалы используют при разработке художественного облика стелы, передает altapress.ru. Дизайн-проект разработают специалисты РВИО.

Ранее власти Барнаула представили перечень из 11 мест, где может быть установлена стела «Город трудовой доблести. В итоговый список вошли площади Победы и Октября, два места в зеленой зоне в районе букв «БАРНАУЛ», въезд в город в сторону улицы Мамонтова, зеленый сквер за площадью Октября, площади Баварина и у ДК «Трансмаш», Привокзальная площадь и два места в Нагорном парке.