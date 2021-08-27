Беспилотный электробус задел спортсмена в Паралимпийской деревне в Токио

Электробус с системой автономного управления e-Palette, разработанный автоконцерном Toyota Motor, задел на пешеходном переходе в Паралимпийской деревне японского дзюдоиста. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает агентство Kyodo.

Пострадавший паралимпиец — дзюдоист Арамицу Китазоно, выступающий в весовой категории до 81 кг среди мужчин. Автобус поворачивал направо на перекрестке, когда сбил 30-летнего мужчину, который шел по пешеходному переходу.

Как сообщили в полиции, у спортсмена остались синяки на голове и теле, однако врачи не обнаружили у него внутренних повреждений.

Для выяснения обстоятельств произошедшего и предотвращения подобных инцидентов в будущем организаторы Паралимпиады приостановили курсирование электробусов e-Palette на территории деревни.

Церемония открытия летних Паралимпийских игр в Токио состоялась 24 августа. Соревнования продлятся по 5 сентября. Будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу соревнований.

Всего в Паралимпиаде примут участие более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.