В Москве ввели систему QR-кодов для оценки сервиса в коммерческих автобусах

Систему оценки качества сервиса с помощью QR-кодов с начала года разместили в Москве в салонах коммерческих автобусов. Об этом говорится в сообщении «Организатора перевозок», поступившем в «Известия» в пятницу, 27 августа.

Так, более 1 тыс. QR-кодов появились в салонах автобусов частных перевозчиков.

«Мы постоянно работаем над качеством сервиса, чтобы пассажиры пользовались комфортным общественным транспортом. Стремимся сделать городской транспорт в Москве самым удобным. И рады, что пассажиры видят положительные изменения в работе коммерческих автобусов» — отметил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Пока сервис работает в пилотном режиме на некоторых маршрутах. Однако уже порядка 3 тыс. пассажиров коммерческих маршрутов смогли оставить свое мнение — из них 90% высоко оценили внешний вид и чистоту автобусов, пунктуальность и работу водителей. Уточняется, что это маршруты — № 551, № 591, № 300, № 375, № 311. Другие пассажиры озвучили предложения по улучшению маршрутов.

Как уточнил Султанов, до конца года поставить оценку частному перевозчику через QR-код можно будет на каждом маршруте. Специалисты транспортного комплекса будут анализировать мнения и предложения горожан и оперативно реагировать на запросы.

Отмечается, что вопросы для коротких опросов на каждом маршруте разработаны специалистами индивидуально. Это сделано для того, чтобы получить обратную связь при изменениях на маршруте.

24 августа стало известно, что в столице появилось более 800 новых комфортабельных автобусов коммерческих перевозчиков, которые работают по государственным контрактам с городом. Уточнялось, что ежедневно маршрутами частных перевозчиков пользуется более полумиллиона граждан

Для автобусов на столичных парковках организовано более 130 специальных мест. Они отмечены дорожными знаками и особыми информационными табличками с изображением автобуса, а по габаритам больше обычных парковочных мест. Парковать легковые автомобили на таких местах нельзя.