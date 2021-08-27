Ростехнадзор выявил 500 нарушений на объектах ММК

Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выявило нарушения требований промышленной безопасности на объектах ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), сообщается 27 августа на сайте службы.

В ведомстве указали, что с 10 по 23 августа на 26 опасных производственных объектах ММК была проведена плановая выездная проверка. «В ходе проверочных мероприятий было выявлено 500 нарушений обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности», — говорится в сообщении.

Было установлено, что при эксплуатации технологического оборудования не выполнялись основные задачи производственного контроля, не была обеспечена безопасная эксплуатация грузоподъемных механизмов, отсутствовал контроль за состоянием воздушной среды в газоопасных местах. Кроме того, были представлены недостоверные сведения, характеризующие опасные производственные объекты, и отсутствовали заключения экспертизы промышленной безопасности техустройств.

По результатам проверки в отношении юридического лица ПАО «ММК» и 29 должностных лиц было возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности»). Эксплуатирующей организации были выданы предписания об устранении выявленных нарушений, указали в Ростехнадзоре.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали, производит широкий сортамент металлопродукции. По информации компании, в 2020 году группой ММК произведено 11,6 млн т стали и реализовано 10,8 млн т металлопродукции.

В конце июня прошлого года специалисты Енисейского управления Ростехнадзора в ходе проверки выявили грубые нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации шести опасных производственных объектов. Они приостановили их деятельность на 90 суток и по итогам инспекции выписали протокол об административном правонарушении.