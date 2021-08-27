Прямой эфир
Спорт
Определились соперники ФК «Локомотив» на групповом этапе Лиги Европы
Происшествия
В Москве избили актера Дмитрия Ломакина
Мир
В МИД Италии заявили о необходимости диалога с Россией по Афганистану
Происшествия
На востоке Москвы водитель такси сбил ребенка и скрылся
Общество
Лавров выразил соболезнования семьям пострадавших от взрывов в Кабуле
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в некоторых регионах России
Общество
Правительство выделило еще более 7,8 млрд рублей на выплаты медикам
Туризм
«Победа» скорректировала около 50 рейсов из-за коронавируса у пилотов
Мир
Талибы заявили о возможности граждан Афганистана вылететь за границу

Захарова отреагировала на обращение журналистов по закону об иноагентах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 27 августа, прокомментировала обращение ряда журналистов к президенту страны Владимиру Путину и руководству страны с требованием отказаться от практики включения СМИ и их сотрудников в реестры иноагентов и нежелательных организаций.

«Под сегодняшним открытым обращением по поводу нелегкой доли «независимых» СМИ в современной России свои подписи поставили, очевидно, самые независимые из них. Например, «Медуза» и «Дождь» (оба внесены в реестр СМИ-иноагентов — Ред.), чьи упоминания то и дело мелькают на страницах совсем других документов», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Упал или пропал: возможен ли крупный сбой сайтов СМИ и сервисов в РФ
На российском рынке нет монополии, которая снижает риски перегрузок серверов

В связи с этим она напомнила, что в так называемых «британских файлах», «слитых» в сеть группировкой Anonymous в начале года, содержатся свидетельства целенаправленной работы официального Лондона с этими и целым рядом других «неподкупных и беспристрастных» СМИ.

Как указывает представитель российского МИДа, согласно этим материалам, британские спецслужбы давно работали с указанными российскими СМИ, называющими себя независимыми. При этом в материалах есть и указания на «скромные вознаграждения» за такое сотрудничество.

«Ни Лондон, ни сами редакции не сочли нужным прояснить степень своей независимости друг от друга. А хотелось бы», — подчеркнула Захарова.

Она также обратила внимание на еще один момент — обращения появились только тогда, когда иностранным агентом назвали эти средства массовой информации. Захарова напоминает, что в тот момент, когда от аналогичных мер за рубежом страдали другие российские СМИ, сегодняшние «подписанты» этого не замечали.

«Мало того, многие даже злорадствовали: так им и надо, будут знать, как к ним в мире относятся. Очень хорошо помню это адское хладнокровие. А чего же сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Что страшного-то случилось, когда читатели и зрители получили фактологическую справку об официальном закулисье фабрики по производству оптимистических новостей?» — указала представитель МИДа.

Захарова отметила, что именно эти СМИ «так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег». Теперь же, продолжила она, и про них узнали важные вещи — в том числе про финансирование из-за рубежа.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что закон о СМИ-иноагентах действует в стране для защиты от внешнего вмешательства. Представитель Кремля сообщил, что власти видели обращение, но не согласны с формулировкой «преследование», так как речь идет о применении положений закона. В то же время это обращение заслуживает внимания, подчеркивал Песков.

30 апреля Путин утвердил закон, предусматривающий введение штрафов за незаконное использование знака прессы на публичных мероприятиях, а также за публикацию в средствах массовой информации материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки.

В конце декабря 2020 года президент подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами. Согласно документу, граждане, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, приобретают такой статус.

По закону «О средствах массовой информации» материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021