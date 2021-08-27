Захарова отреагировала на обращение журналистов по закону об иноагентах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 27 августа, прокомментировала обращение ряда журналистов к президенту страны Владимиру Путину и руководству страны с требованием отказаться от практики включения СМИ и их сотрудников в реестры иноагентов и нежелательных организаций.

«Под сегодняшним открытым обращением по поводу нелегкой доли «независимых» СМИ в современной России свои подписи поставили, очевидно, самые независимые из них. Например, «Медуза» и «Дождь» (оба внесены в реестр СМИ-иноагентов — Ред.), чьи упоминания то и дело мелькают на страницах совсем других документов», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

В связи с этим она напомнила, что в так называемых «британских файлах», «слитых» в сеть группировкой Anonymous в начале года, содержатся свидетельства целенаправленной работы официального Лондона с этими и целым рядом других «неподкупных и беспристрастных» СМИ.

Как указывает представитель российского МИДа, согласно этим материалам, британские спецслужбы давно работали с указанными российскими СМИ, называющими себя независимыми. При этом в материалах есть и указания на «скромные вознаграждения» за такое сотрудничество.

«Ни Лондон, ни сами редакции не сочли нужным прояснить степень своей независимости друг от друга. А хотелось бы», — подчеркнула Захарова.

Она также обратила внимание на еще один момент — обращения появились только тогда, когда иностранным агентом назвали эти средства массовой информации. Захарова напоминает, что в тот момент, когда от аналогичных мер за рубежом страдали другие российские СМИ, сегодняшние «подписанты» этого не замечали.

«Мало того, многие даже злорадствовали: так им и надо, будут знать, как к ним в мире относятся. Очень хорошо помню это адское хладнокровие. А чего же сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Что страшного-то случилось, когда читатели и зрители получили фактологическую справку об официальном закулисье фабрики по производству оптимистических новостей?» — указала представитель МИДа.

Захарова отметила, что именно эти СМИ «так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег». Теперь же, продолжила она, и про них узнали важные вещи — в том числе про финансирование из-за рубежа.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что закон о СМИ-иноагентах действует в стране для защиты от внешнего вмешательства. Представитель Кремля сообщил, что власти видели обращение, но не согласны с формулировкой «преследование», так как речь идет о применении положений закона. В то же время это обращение заслуживает внимания, подчеркивал Песков.

30 апреля Путин утвердил закон, предусматривающий введение штрафов за незаконное использование знака прессы на публичных мероприятиях, а также за публикацию в средствах массовой информации материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки.

В конце декабря 2020 года президент подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами. Согласно документу, граждане, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, приобретают такой статус.

По закону «О средствах массовой информации» материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.