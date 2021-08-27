Эксперт объяснил несостоятельность предложения об отказе от МРОТ

Изменения, связанные с минимальным размером оплаты труда (МРОТ), должны происходить обдуманно и с четкой оценкой рисков. Об этом в пятницу, 27 августа, в беседе с «Известиями» заявил HR-директор КРОС Дмитрий Дударев.

Так он прокомментировал высказывание первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николая Арефьева, который заявил, что МРОТ в России является анахронизмом, от которого следует окончательно отказаться, и ориентироваться только на прожиточный минимум. По его мнению, в стране за 30 лет просто привыкли к такому параметру, но в действительности он избыточен. Оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума, отметил Арефьев.

По мнению Дударева, тема целесообразности МРОТ в России всегда была предметом споров.

«Изменения в этой области должны происходить обдуманно, сегментарно и с четкой оценкой рисков. Нужно четко понимать, как поведет себя бизнес и как это отразится на наиболее низкооплачиваемых сотрудниках в нашей стране, особенно в регионах с депрессивной экономикой», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что во многих крупных сегментах экономики МРОТ является единственной преградой для ухода компаний в серые схемы и понижения заработной платы сотрудникам.

«Это в меньшей степени касается высококвалифицированных сотрудников и профессионалов рынка, там работают именно рыночные законы. Но не надо забывать об огромном сегменте рынка труда, где уровень зарплат держится на определенных показателях только благодаря МРОТ», — добавил Дударев.

По мнению HR-директора КРОС, в период неопределенности, пандемии коронавируса делать резких движений в данной сфере нельзя.

Поэтому стоит еще раз всё взвесить, проанализировать ситуацию и не совершать резких движений в сторону отмены МРОТ.

11 августа стало известно, что в Госдуме предложили повысить размер минимальной оплаты труда до 20 тыс. рублей. Как выяснили «Известия», такие поправки в закон «О минимальном размере оплаты труда» планирует внести в нижнюю палату российского парламента группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по труду и социальной политике Ярославом Ниловым. В большинстве фракций инициативу поддержали.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею о повышении МРОТа. По ее словам, нельзя назначать конкретный размер МРОТа, его нужно рассчитывать совместно с Минфином и правительством, чтобы понимать, какие изменения потребуется внести в бюджет РФ.

На данный момент МРОТ в целом по РФ составляет 12 792 рубля, региональные значения показателя разнятся.