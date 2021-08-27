Гидрометцентр предупредил о заморозках в некоторых регионах России

В ряде регионов России в ближайшие дни ожидаются заморозки. Cответствующее объявление опубликовано на сайте Гидрометцентра России в пятницу, 27 августа.

С 28 по 30 августа в Пермском крае, Свердловской, Челябинской областях ожидаются заморозки до –2 градусов. Тогда как с 28 по 29 августа в Костромской области будет похолодание также до –2 градусов, в Забайкальском крае — до –3 градусов.

Кроме того, с 29 по 30 августа заморозки до –2 градусов придут и в Башкортостан, добавляет «Газета.ру».

На сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ранее в этот день сообщалось, что в последние дни лета в северных и арктических районах республики ожидаются мокрый снег и минусовая температура.

Вместе с тем днем в пятницу в Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, местами пройдут грозы. На отдельных территориях вероятно выпадение крупного града. Ветер усилится до 25 м/с.