Мокрый снег и минусовую температуру пообещали на севере Якутии

В последние дни лета в северных и арктических районах Якутии ожидаются мокрый снег и минусовая температура. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В пятницу в Якутске будет без осадков, ветер северо-западный 8–13 м/с, температура составит плюс 15–17 градусов.

28 и 29 августа в северных и арктических районах ожидаются небольшие и умеренные дожди.

«Местами с мокрым снегом, на западе местами кратковременные дожди, грозы, ветер умеренный в Анабарском, Булунском, Жиганском, 29 августа в Оленекском, Мирнинском порывы до 15–17 м/с. Температура воздуха ночью плюс 7–12, при прояснении 0 – плюс 5. В пониженных местах по Вилюю, в центральных районах, на юге до минус 2 градусов, заморозки. 29 августа на северо-востоке 0 – минус 5 градусов. Днем плюс 13–18, на севере плюс 6–11, на побережье 0 – плюс 5, на юго-западе плюс 22–27», — рассказали в УГМС.

Днем 27 августа в Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, местами пройдут грозы. На отдельных территориях вероятно выпадение крупного града. Ветер усилится до 25 м/с.

В Омске 27 августа в ночное время температура составит +13…+18 градусов. Местами возможен туман, осадки не ожидаются. В дневные часы воздух прогреется до +26…+31 градуса. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 14 м/с.

28 августа в ночные часы температура опустится до +8 градусов. Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер усилится до 8–13 м/с. В течение дня дожди продолжатся, в отдельных районах выпадет град.