Прямой эфир
Общество
В Крыму установили главного организатора водной блокады полуострова
Мир
Умышленный поджог склада назвали одной из версий взрывов в Казахстане
Общество
Психиатр не признал в подозреваемом в убийстве девочки в Тюмени серийного маньяка
Мир
Число пострадавших при взрыве на складе в Казахстане возросло до 90
Мир
Военные РФ раздали в Сирии 2 тонны гумпомощи
Мир
Число пострадавших при взрывах в Кабуле превысило 1,3 тыс. человек
Происшествия
В больнице в Новосибирской области из-за задымления эвакуировали 250 человек
Общество
Мокрый снег и минусовую температуру пообещали на севере Якутии
Мир
Четверо военных погибли в результате взрывов на складе в Казахстане
Сюжет:

Мокрый снег и минусовую температуру пообещали на севере Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В последние дни лета в северных и арктических районах Якутии ожидаются мокрый снег и минусовая температура. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Нелетняя погода: как скоро наступит осень
И почему возвращения тепла в Центральной и Северо-Западной России уже можно не ждать

В пятницу в Якутске будет без осадков, ветер северо-западный 8–13 м/с, температура составит плюс 15–17 градусов.

28 и 29 августа в северных и арктических районах ожидаются небольшие и умеренные дожди.

«Местами с мокрым снегом, на западе местами кратковременные дожди, грозы, ветер умеренный в Анабарском, Булунском, Жиганском, 29 августа в Оленекском, Мирнинском порывы до 15–17 м/с. Температура воздуха ночью плюс 7–12, при прояснении 0 – плюс 5. В пониженных местах по Вилюю, в центральных районах, на юге до минус 2 градусов, заморозки. 29 августа на северо-востоке 0 – минус 5 градусов. Днем плюс 13–18, на севере плюс 6–11, на побережье 0 – плюс 5, на юго-западе плюс 22–27», — рассказали в УГМС.

Днем 27 августа в Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, местами пройдут грозы. На отдельных территориях вероятно выпадение крупного града. Ветер усилится до 25 м/с.

В Омске 27 августа в ночное время температура составит +13…+18 градусов. Местами возможен туман, осадки не ожидаются. В дневные часы воздух прогреется до +26…+31 градуса. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 14 м/с.

28 августа в ночные часы температура опустится до +8 градусов. Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер усилится до 8–13 м/с. В течение дня дожди продолжатся, в отдельных районах выпадет град.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021