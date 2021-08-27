Конструктор рассказал о модернизированном ударном вертолете Ми-35П

Заместитель главного конструктора вертолетного завода «Роствертол» Сергей Чебыкин рассказал в пятницу, 27 августа, о модернизированном ударном вертолете Ми-35П.

«Мы постарались сохранить в нем все положительные качества и функции, которые были заложены в Ми-24, — скорость, скороподъемность, высоту полета. Вертолет оборудован цифровым автопилотом и навигационным комплексом, в который возможна загрузка электронных карт местности. Установлен комплекс современной радиосвязи», — сказал Чебыкин в беседе с телеканалом «Звезда» на международном форуме «Армия-2021».

По его словам, на Ми-35П также обеспечили применение ночного видения — подготовили оборудование и установили соответствующий прицел с телевизионным и тепловизионным каналами. Кроме того, добавили лазерный дальномер и систему управления управляемых противотанковых ракет по лазеру.

Ранее в этот день АО «Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» представило на форуме подводный беспилотник для обследования дна, способный уходить в автономное плавание на три месяца, сообщает телеканал «360».

Форум «Армия-2021» открылся 23 августа в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, он продлится до 28 августа. На форуме представят около 28 тыс. экспонатов от 1,4 тыс. предприятий из России и из-за рубежа. Кроме того, Минобороны РФ покажет более 300 серийных образцов техники. Параллельно с форумом в этом году проходят и VII Армейские международные игры, в которых участвуют военнослужащие 44 армий мира.