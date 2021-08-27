Шойгу рассказал о «глубокой работе» против России извне

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в пятницу, 27 августа, что против России ведется «глубокая работа», вдоль границ создаются центры антироссийской пропаганды.

«Прежде всего это попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны. Ведь постепенно, шаг за шагом против нас ведется глубокая работа. От Калининграда до Камчатки. Не менее важные вопросы: должна быть идеология или нет? Почему нужны замполиты в войсках? Для чего за рубежом созданы центры пропаганды?» — сказал министр на конференция «Армия и общество. Психологическая оборона» в рамках научно-деловой программы форума «Армия-2021».

Как отметил Шойгу, «враждебные центры антироссийской пропаганды» создаются вдоль границ. Это, по его словам, Рига, Таллин, Варшава, Хельсинки.

По словам министра, России необходимо выстроить систему защиты.

«Мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов. Мы не должны позволить кому-то разрушать эту среду. Мы должны сохранить и приумножить ее», — заключил он.

Ранее, 10 августа, Шойгу заявил, что наиболее страшной угрозой для страны является разложение общества. Он отметил, что в то время как внешние угрозы понятны и им можно противостоять, внутренние представляют гораздо большую опасность. По его словам, человек без убеждений является находкой для врага, «который хочет разложить страну, воспользовавшись глупостью».

3 июля член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько заявил, что попытки западных стран «взорвать» Россию изнутри — это одна из основных угроз национальной безопасности страны. По его мнению, эти угрозы основаны на информационных атаках, дезинформации, а также попытках манипулировать массовым сознанием.