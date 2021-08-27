В Госдуме указали на ложь в словах Зеленского о его достижениях

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя в пятницу, 27 августа, слова президента Украины Владимира Зеленского о его достижениях на посту главы государства, назвал его заявления напыщенной речью со ставкой на вранье.

О своих заслугах Зеленский высказался накануне в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1». Ключевым достижением он назвал движение страны в сторону субъектности, когда внешние игроки не манипулируют ее политикой. Кроме того, Зеленский высоко оценил развитие инфраструктуры во время его президентства и указал на то, что Украина обладает «одной из самых мощных на сегодня армий в Европе», пишет «Газета.ру».

«Напыщенная речь и, как всегда, с главной ставкой на вранье. О каком уважении к Украине идет речь, если несмотря на все ее вопли, ей дали пощечину с «Северным потоком», причем, не Россия, а украинские друзья-европейцы. А статус страны-попрошайки при Зеленском только укрепился»,— сказал Бальбек в интервью «РИА Новости».

Он также указал на ложь украинского президента в отношении развитой инфраструктуры и отметил, что крымчане, возвращающиеся из поездок по Украине, говорят, что там «дороги из дремучих 70-х и инфраструктура такая же».

Что же касается армии, в этом вопросе, по словам Бельбека, Зеленский «сильно дал маху».

Ранее, 22 августа, Зеленский отметил, что сейчас рано говорить о его планах баллотироваться на второй срок, соответствующее решение он примет по итогам первой каденции. Он также заявил, что нельзя принимать решение, опираясь лишь на собственные амбиции. По мнению Зеленского, выиграть на обещаниях второй раз не получится.

18 августа стало известно, что, согласно опросу, граждане Украины больше доверяют вооруженным силам и меньше всего власти, в том числе президенту страны.