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Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас рано говорить о его планах баллотироваться на второй срок, соответствующее решение он примет по итогам первой каденции. Об этом он рассказал 22 августа в эфире телеканала «Интер».

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«Очень рано говорить об этом (о планах баллотироваться на второй президентский срок. — Ред). Тут не о желании речь. Я должен уважать себя… Я всегда оглядывался назад, чтобы посмотреть, что я сделал и достоин ли я идти в этом направлении дальше. И через пять лет, после своего президентства, я так же остановлюсь точно, посмотрю, что я сделал, выйду на улицу к людям, которые строят страну», — поделился Зеленский.

Он также заявил, что нельзя принимать решение баллотироваться, опираясь лишь на собственные амбиции. По мнению Зеленского, выиграть на обещаниях второй раз не получится.

«Посмотрите историю нашей страны. Если ты чувствуешь, что не можешь выиграть выборы… это говорит о том, что люди тебя не поддерживают. <…> Как можно быть президентом страны, которая не хочет тебя избирать? Наш бывший [президент Петр Порошенко] так делал. Я считаю, что это неверно принципиально», — резюмировал президент Украины.

При этом в интервью ряду СМИ 19 августа Владимир Зеленский на вопрос о возможности второго президентского срока ответил утвердительно, отметив, что ему хотелось бы «закончить» некоторые вещи. Однако, комментируя вопрос о подготовке ко второму сроку, украинский лидер отметил, что об этом еще рано говорить, так как он еще не сделал того, чего хочет, на этом посту.

18 августа стало известно, что, согласно опросу, граждане Украины больше доверяют вооруженным силам и меньше всего власти, в том числе президенту страны.

Кроме того, директор проводившего исследование центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук сообщил о «негативном балансе» доверия Зеленскому (минус 31%), Национальному банку Украины (минус 42%), кабинету министров (минус 58%), Верховной раде (минус 61,8%).

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