Зеленский заявил о планах баллотироваться на второй срок

Украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью ряду СМИ, в том числе изданию «НВ» в котором сказал, что может пойти на второй президентский срок.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли он такую возможность, Зеленский ответил утвердительно, отметив при этом, что ему хотелось «закончить» некоторые вещи.

«Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно — это не моя амбиция», — цитирует его издание в четверг, 19 августа.

При этом в ответ на вопрос, готовится ли он ко второму сроку, украинский президент заявил, что об этом еще рано говорить, так как он еще не сделал того, чего хочет на этом посту.

Накануне стало известно, что, согласно опросу, граждане Украины больше доверяют Вооруженным силам и меньше всего власти, в том числе президенту страны.

Кроме того, директор проводившего исследование центра Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук сообщил о «негативном балансе» доверия к Зеленскому (минус 31%), Национальному банку Украины (минус 42%), кабинету министров (минус 58%), Верховной раде (минус 61,8%).