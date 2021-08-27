Более 5,5 млн транспортных средств проехало по трассе «Таврида» за год
За год работы трассы «Таврида» через Крымский мост проехало 5,5 млн транспортных средств. Об этом рассказал «Известиям» глава Минтранса Виталий Савельев в пятницу, 27 августа.
Сегодня исполняется ровно год с момента открытия движения по этой трассе.
С Крымского моста и в обратном направлении по «Тавриде» проехало более 800 тыс. грузовых автомобилей и свыше 50 тыс. пассажирских автобусов. Наибольшую интенсивность движения, более 820 тыс. транспортных средств, зафиксировали при переезде через Крымский мост в июле этого года.
Основная часть транспортного потока состояла из легковушек. Доля заехавших на трассу и вернувшихся на материк была приблизительно одинакова.
В расчет взяли только транспортные средства, выезжающие с «Тавриды» на федеральные дороги, либо возвращающиеся в Крым с материковой федеральной дорожной сети.
Трасса позволила сократить время в пути через Крымский полуостров до 2,5 часов. Еще в 2018 году на дорогу от Керчи до Севастополя у водителей уходил целый день.
27 августа 2020 года в Крыму состоялось торжественное открытие автомобильного движения на новых участках «Тавриды». Президент России Владимир Путин осмотрел дорогу с вертолета и лично проехал по ней за рулем «Ауруса».