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Более 5,5 млн транспортных средств проехало по трассе «Таврида» за год

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За год работы трассы «Таврида» через Крымский мост проехало 5,5 млн транспортных средств. Об этом рассказал «Известиям» глава Минтранса Виталий Савельев в пятницу, 27 августа.

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Сегодня исполняется ровно год с момента открытия движения по этой трассе.

С Крымского моста и в обратном направлении по «Тавриде» проехало более 800 тыс. грузовых автомобилей и свыше 50 тыс. пассажирских автобусов. Наибольшую интенсивность движения, более 820 тыс. транспортных средств, зафиксировали при переезде через Крымский мост в июле этого года.

Основная часть транспортного потока состояла из легковушек. Доля заехавших на трассу и вернувшихся на материк была приблизительно одинакова.

В расчет взяли только транспортные средства, выезжающие с «Тавриды» на федеральные дороги, либо возвращающиеся в Крым с материковой федеральной дорожной сети.

Трасса позволила сократить время в пути через Крымский полуостров до 2,5 часов. Еще в 2018 году на дорогу от Керчи до Севастополя у водителей уходил целый день.

27 августа 2020 года в Крыму состоялось торжественное открытие автомобильного движения на новых участках «Тавриды». Президент России Владимир Путин осмотрел дорогу с вертолета и лично проехал по ней за рулем «Ауруса».

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