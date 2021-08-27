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Анархисты облили краской фасад дома министра окружающей среды Греции

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В Греции анархисты группы «Рубикон» в четверг, 26 августа, облили красной краской фасад дома министра окружающей среды и энергетики страны Костаса Скрекаса и написали на нем свои лозунги. Об этом сообщил новостной портал In.

Позже члены группы в своем Facebook заявили о причинах этого шага. По их словам, виновником лесных пожаров в Греции является «государство-поджигатель». Также анархисты утверждают, что «для борьбы с пожарами повсюду рассылают неуклюжих полицейских, чтобы следить за тем, горят ли леса в установленном порядке, а также всего несколько десятков пожарных».

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Официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому категорически осудил нападение на дом министра.

Анархисты из организации «Рубикон», появившейся в 2009 году на волне экономического кризиса в Греции, осуществили около сотни нападений на министерства, посольства и представительства крупных компаний.

Так, 3 августа 2018 года анархисты облили краской фасад здания министерства инфраструктуры и транспорта Греции. Они заявили, что нападение совершено из-за приведших к большим жертвам лесных пожаров. В качестве аргументов члены организации привели отсутствие необходимой инфраструктуры для эвакуации населения.

22 июля 2018 года члены «Рубикона» облили краской здание МИД Греции, разбили несколько стекол и разбросали листовки, в которых говорилось о солидарности с народом Палестины, борющимся против Израиля.

22 апреля того же года анархисты облили краской стену посольства Франции в Афинах, протестуя против ударов западных союзников по Сирии, а также попытались снести памятник бывшему президенту США Гарри Трумэну.

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