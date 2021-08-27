В центре «Вектор» выяснили срок жизни штамма «Дельта» в воде

Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» проверили дельта-штамм коронавируса на сроки выживаемости в воде. Образцы изучались на протяжении трех часов, одних суток, 48 и 72 часов. Выяснилось, что индийский штамм сохраняет свою жизнеспособность до 72 часов. Это совпадает с результатами, полученными ранее на других штаммах.

«Исследование проводилось аналогично предыдущим. Отличий в динамике инактивации в воде у варианта «Дельта» не выявлено», — рассказали «Известиям» в «Векторе».

Ранее специалисты «Вектора» провели научный эксперимент по изучению жизнеспособности вируса SARS-CoV-2 в питьевой и морской воде. Специалисты исследовали динамику остаточной инфекционной активности вируса SARS-CoV-2 в образцах питьевой дехлорированной воды и пробах, имитирующих морскую воду, с концентрацией солей по хлориду натрия 0,9% и 3,5% при нормальных условиях температуры (24–28 градуса Цельсия). Также были получены данные о жизнеспособности коронавируса в образцах питьевой дехлорированной воды, хранящихся при температуре + 4 градуса Цельсия в течение 1, 3, 24, 48 и 72 часов.

В статье было показано, что в образцах, имитирующих морскую воду разной солености, хранившихся в лабораторных условиях при температуре 24–28 градуса, коронавирус SARS-CoV-2 сохранял свою жизнеспособность в течение 48 часов, независимо от ее солености, а в образцах питьевой дехлорированной воды — в течение 72 часов, уточнили в «Векторе».

«На сегодняшний день нет подтвержденных случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через воду открытых водоемов, а также через питьевую воду. В силу ограниченной жизнеспособности вируса и его, как правило, низких концентраций в возможных местах для купания риски заражения через воду являются минимальными», — сообщили в «Векторе».

По словам ученых Роспотребнадзора, основная угроза связана с контактами с другими людьми, поэтому для снижения потенциальных рисков инфицирования при нахождении на пляжном отдыхе необходимо соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегая массового скопления людей, в том числе и на берегу, и в воде, особенно в прибрежной зоне, пользоваться средствами индивидуальной защиты, а также антисептиками для профилактической обработки рук.

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Глубина COVID: в «Векторе» выяснили срок жизни «Дельты» в воде