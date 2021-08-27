Житель Кабула рассказал об одном из взрывов в афганской столице

Раненые при взрыве в Кабуле пытались добраться до больницы. Люди сами бежали в последнюю из работающих клиник города, сообщает телеканал «Известия». Подробности взрыва «Известиям» сообщил местный житель, который владеет небольшим магазином неподалеку от аэропорта.

«Я слышал звук. Я как раз находился рядом с тем местом. Взрыв произошёл рядом с отелем «Барон». Был очень громкий звук. И люди бежали оттуда. Я думаю, их было больше двухсот человек. + 03:34 Все они бежали в больницу, и никто не забежал в мой магазин, чтобы попросить помощи. Госпиталь расположен примерно в 2 километрах, там есть отделение срочной помощи. И сейчас это единственная больница с неотложкой, которая работает в Кабуле», — рассказал Байдер Палар Эль Хэльдада.

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