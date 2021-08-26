«Спартак» дома проиграл «Сочи» в матче РПЛ

«Спартак» проиграл «Сочи» в матче шестого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Игра, проходившая в четверг, 26 августа, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу «Сочи».

Счет в середине второго тайма открыл полузащитник красно-белых Роман Зобнин, однако вскоре нападающий «Сочи» Максим Барсов сравнял счет, а уже через несколько минут мяч в ворота «Спартака» забил сочинский полузащитник Артур Юсупов, пишет «Спорт-Экспресс».

Таким образом московский клуб потерпел третье поражение в сезоне и, набрав 7 очков, занял восьмое место в турнирной таблице. При этом «Сочи» с 12 очками делит первое место с «Динамо». Однако у столичной команды есть еще один матч в запасе.

21 августа московский «Спартак» сыграл вничью со счетом 1:1 с тульским «Арсеналом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги. На 76-й минуте «Спартак» вышел вперед благодаря голу нападающего Эсекиэля Понсе. На 82-й минуте счет сравнял полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич.