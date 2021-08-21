«Спартак» и «Арсенал» сыграли вничью в Туле

Московский «Спартак» 21 августа сыграл вничью со счетом 1:1 с тульским «Арсеналом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 76-й минуте «Спартак» вышел вперед благодаря голу нападающего Эсекиэля Понсе. На 82-й минуте счет сравнял полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич.

Как пишет «Спорт-Экспресс», московский «Спартак» в пяти матчах набрал семь очков и теперь занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/22. Тульский «Арсенал» (4) — на 13-м месте. Лидером соревнований остается «Зенит», у которого 10 очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Сочи», а «Арсенал» — с грозненским «Ахматом». Встречи пройдут 26 августа.

Ранее в этот день футболисты московского ЦСКА обыграли грозненский «Ахмат» в матче пятого тура РПЛ со счетом 2:0.

Нападающий Владислав Яковлев вывел ЦСКА вперед на 71-й минуте, гол стал для него первым в официальных матчах за команду. Окончательный счет установил Чидера Эджуке (75). Благодаря победе ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице, на их счету девять очков. «Ахмат» с шестью баллами занимает десятую строчку.