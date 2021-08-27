Фондовая активность: Минтруд назвал более 40 способов покрыть дефицит ПФР и ФСС

Минтруд разработал перечни источников, которые могут покрыть дефицит средств Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Соответствующие документы есть в распоряжении «Известий». Речь идет о более чем 40 инструментах. В частности, по мнению ведомства, можно сократить объемы пенсионных накоплений, которые находятся на банковских депозитах, уменьшить финансовые активы в собственности фондов и продать их акции. Стоит отметить, что с нынешнего лета этим занимается правительство — по мнению экспертов, этот переход говорит о наведении порядка. Тем не менее, по их оценке, быстро решить вопрос дефицита вряд ли удастся.

Время пришло

Минтруд разработал перечни источников, которые могут покрыть дефицит бюджета ПФР и ФСС. Они приведены в проектах постановлений «Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации» и «Об утверждении Перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда социального страхования». Оба документа имеются в распоряжении «Известий».

Если раньше перечни источников утверждал парламент, принимая федеральный бюджет, то с лета 2021 года этим занимается правительство. Как говорится в пояснительной записке к первому проекту, он подготовлен в рамках реализации этого перехода компетенций в соответствии с п. 17 ст. 1 федерального закона от 1 июля 2021 года «О внесении изменений в Бюджетный кодекс». Это же касается и второго постановления.

Фондовая активность Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В общей сложности в оба перечня вошли более 40 источников финансирования дефицита. В их числе: уменьшение объемов средств пенсионных накоплений, размещенных на депозитах в банках, сокращение финансовых активов в собственности фондов, продажа акций, курсовая разница, уменьшение остатков средств финансового резерва и другие.

Дефицит в обоих фондах на сегодняшний день достаточно высок. По официальным данным, на 2021 год в Пенсионном фонде он составляет 494,8 млрд рублей, в Фонде социального страхования — 17,6 млрд рублей. До сих пор перечни источников ежегодно принимались вместе с федеральным бюджетом. Однако в феврале нынешнего года, чтобы эффективнее управлять доходами, правительство предложило передать эти полномочия в его пользу.

В Минтруде «Известиям» подтвердили факт разработки документов и уточнили, что ведомство подготовило четыре проекта постановления. Помимо администраторов источников финансирования дефицита министерство предлагает утвердить и администраторов доходов этих же структур.

Фондовая активность Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Главными администраторами доходов/источников дефицитов бюджета государственных внебюджетных фондов могут являться федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации, публично-правовые компании, Центральный банк РФ, органы управления государственным внебюджетным фондом. В случае возникновения дефицита средства компенсируются за счет Резервного фонда, — пояснили в министерстве.

Создать систему

В Госдуме расценивают эту меру как наведение порядка в финансовой системе.

— Для того чтобы предметно говорить об этой проблеме, нужно понимать, что и ПФР и ФСС выступают сегодня в двух ипостасях. Первая — как страхователи, вторая — как операторы социальных выплат населению, — отметил в беседе с «Известиями» глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — С учетом набора функций, которыми они обладают, всегда будет необходимость передавать на эти цели деньги. Минтруд предлагает оптимизировать процедуру передачи денег, чтобы все необходимые инструменты были использованы оптимально.

Проблему нехватки средств в ПФР и ФСС необходимо решать, добавил парламентарий. С этим согласны и в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Фондовая активность Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Дефицит в этих фондах может быть следствием решений по сокращению отчислений. Например, когда вводятся новые формы занятости, где людям предлагается льготный режим не только в плане налогообложения, но и размера взносов в социальные фонды. Эти льготы должны быть кем-то оплачены — например, компенсироваться государством, — пояснил «Известиям» зампред ФНПР Александр Шершуков.

Для начала необходимо понять, почему сформировался дефицит в социальных фондах, уверен эксперт. И разговор в этом случае, по его мнению, должен идти не о неких разовых решениях. Задача состоит в том, чтобы создать систему, которая не допускает возникновения дефицита средств, отметил эксперт.