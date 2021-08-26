Уровень недостатка: Минтруд изменит правила начисления соцвыплат

Минтруд планирует изменить правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям . Как пояснила «Известиям» замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина, изменения коснутся имущества, которое принадлежит людям, претендующим на социальную помощь . Если сейчас семьи с двумя машинами на нее рассчитывать не могут, то по новым правилам при решении о выплатах власти не будут учитывать автомобили, если они находятся в розыске или под арестом . Изменения стали ответом на обращение «Совета матерей», куда поступали жалобы по этой теме. Их внесут в законодательство до конца года .

Материнская плата

Во время пандемии власти решили поддержать малообеспеченное население. Чтобы получить деньги, необходимо попадать под определенные критерии. Основные требования для назначения выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет утверждены постановлением правительства № 384 от 31 марта 2020 года. Согласно п. 16, если у членов семьи два автомобиля или более, это становится основанием для отказа в предоставлении госпомощи. Исключения делают только для многодетных семей, семей с инвалидами, а также если авто было получено благодаря мерам соцподдержки: в таком случае людям отказывают, если у них три машины и больше. Автотранспорт, не снятый с регистрационного учета в ГИБДД и находящийся под арестом или в розыске, учитывается при назначении ежемесячной выплаты .

Уровень недостатка Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Аналогичные условия действуют, когда речь идет о помощи женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), и одиноким родителям.

— Как и в прошлом году, Минтруд постоянно проводит мониторинг обратной связи от граждан, обращающихся за мерами социальной поддержки. С учетом этого готовятся изменения в правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет, а также в правила предоставления выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и одиноких родителей, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом. Эти изменения будут внесены до конца года , — сообщила «Известиям» заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Пособия на детей от трех до семи лет варьируются в зависимости от доходов семьи и составляют от 50 до 100% от величины прожиточного минимума, установленного в субъекте. Размер выплат для женщин, вставших на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, и родителей, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет, составляет половину регионального прожиточного минимума. Чтобы помощь получали действительно нуждающиеся, при определении уровня доходов учитываются движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в виде банковских вкладов .

Адекватная оценка

Первые родительские жалобы по этой теме начали поступать в «Совет матерей» еще в мае 2021 год а. Как рассказала «Известиям» председатель организации Татьяна Буцкая, заявители отмечали, что им отказывают в ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет, потому что у семьи числится второй автомобиль, который находится в угоне . Госавтоинспекция не снимает с регистрационного учета такие машины, и в органы социальной защиты по запросам поступает информация о наличии у семьи двух транспортных средств. В итоге малообеспеченная семья, которая уже пострадала из-за кражи своего имущества, не может получить поддержку от государства , отметили в «Совете матерей».

— Мы сразу же обратились в Минтруд за соответствующими разъяснениями и попросили разобраться в сложившейся ситуации. И для нас, и для министерства очевидно, что такая несправедливость должна быть устранена, поэтому уже до конца года планируется внести соответствующие изменения в основные требования к порядку назначения и осуществления данной выплаты . После этого все пострадавшие семьи смогут получить положенные выплаты, — отметила Татьяна Буцкая.

Уровень недостатка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Решение Минтруда поддержали и в Госдуме. Как заявил «Известиям» зампред комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев, менять критерии малообеспеченности уже приходилось : в прошлом году при назначении выплат детям от трех до семи лет для оценки дохода учитывались компенсации по инвалидности, однако в этом году это правило отменили. По мнению депутата, при введении новых мер поддержки власти должны учиться на своих ошибках и более скрупулезно прорабатывать систему оценки нуждаемости, чтобы одна госпомощь не аннулировала другую . Иначе гражданам приходится тратить много времени и сил в попытках получить выплаты, которые для них предназначались.