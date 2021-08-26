 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
На Украине запустили хранилище ядерных отходов вблизи Чернобыльской АЭС
Общество
МВД увеличило награду за помощь в поимке сбежавшего из изолятора в Истре
Мир
В Вене проходит встреча Лаврова и Курца
Культура
Памятник Георгию Данелии установили на Новодевичьем кладбище
Мир
Консульства России в США продолжили визовое оформление в полном объеме
Мир
Путин обсудил с премьер-министром Пакистана ситуацию в Афганистане
Общество
МВД окажет визовую поддержку обучающимся в РФ афганским студентам
Общество
Дело возбуждено после убийства мужчины на свадьбе в Карачаево-Черкесии
Мир
Авиакомпания в США будет ежемесячно требовать с непривитых сотрудников по $200
/

Уровень недостатка: Минтруд изменит правила начисления соцвыплат

Какое имущество теперь не будут учитывать при выделении госпомощи
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Главный слайд
Начало статьи
Уровень недостатка: Минтруд изменит правила начисления соцвыплат
2021-08-24 13:45:03">
2021-08-24 13:45:03
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минтруд планирует изменить правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям. Как пояснила «Известиям» замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина, изменения коснутся имущества, которое принадлежит людям, претендующим на социальную помощь. Если сейчас семьи с двумя машинами на нее рассчитывать не могут, то по новым правилам при решении о выплатах власти не будут учитывать автомобили, если они находятся в розыске или под арестом. Изменения стали ответом на обращение «Совета матерей», куда поступали жалобы по этой теме. Их внесут в законодательство до конца года.

Без востребования: на школьные выплаты подано почти 5 млн заявлений
Кому пришли уведомления от «Госуслуг» и что делать не получившим письма от портала

Материнская плата

Во время пандемии власти решили поддержать малообеспеченное население. Чтобы получить деньги, необходимо попадать под определенные критерии. Основные требования для назначения выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет утверждены постановлением правительства № 384 от 31 марта 2020 года. Согласно п. 16, если у членов семьи два автомобиля или более, это становится основанием для отказа в предоставлении госпомощи. Исключения делают только для многодетных семей, семей с инвалидами, а также если авто было получено благодаря мерам соцподдержки: в таком случае людям отказывают, если у них три машины и больше. Автотранспорт, не снятый с регистрационного учета в ГИБДД и находящийся под арестом или в розыске, учитывается при назначении ежемесячной выплаты.

Уровень недостатка
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Аналогичные условия действуют, когда речь идет о помощи женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), и одиноким родителям.

Нулевой обход: изменят ли регионы практику детских выплат
В Общественной палате предложили пересмотреть правила начисления пособий для семей с детьми от трех до семи лет

— Как и в прошлом году, Минтруд постоянно проводит мониторинг обратной связи от граждан, обращающихся за мерами социальной поддержки. С учетом этого готовятся изменения в правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет, а также в правила предоставления выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и одиноких родителей, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом. Эти изменения будут внесены до конца года, — сообщила «Известиям» заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Пособия на детей от трех до семи лет варьируются в зависимости от доходов семьи и составляют от 50 до 100% от величины прожиточного минимума, установленного в субъекте. Размер выплат для женщин, вставших на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, и родителей, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет, составляет половину регионального прожиточного минимума. Чтобы помощь получали действительно нуждающиеся, при определении уровня доходов учитываются движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в виде банковских вкладов.

Семейный вектор: Путин призвал поддержать многодетных россиян
По словам президента, люди должны получать положенные им льготы без нервотрепки и формальностей

Адекватная оценка

Первые родительские жалобы по этой теме начали поступать в «Совет матерей» еще в мае 2021 года. Как рассказала «Известиям» председатель организации Татьяна Буцкая, заявители отмечали, что им отказывают в ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет, потому что у семьи числится второй автомобиль, который находится в угоне. Госавтоинспекция не снимает с регистрационного учета такие машины, и в органы социальной защиты по запросам поступает информация о наличии у семьи двух транспортных средств. В итоге малообеспеченная семья, которая уже пострадала из-за кражи своего имущества, не может получить поддержку от государства, отметили в «Совете матерей».

Мы сразу же обратились в Минтруд за соответствующими разъяснениями и попросили разобраться в сложившейся ситуации. И для нас, и для министерства очевидно, что такая несправедливость должна быть устранена, поэтому уже до конца года планируется внести соответствующие изменения в основные требования к порядку назначения и осуществления данной выплаты. После этого все пострадавшие семьи смогут получить положенные выплаты, — отметила Татьяна Буцкая.

Уровень недостатка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
А также их родителям: кто имеет право на новые детские пособия
Размер анонсированных президентом выплат составит до 12 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона

Решение Минтруда поддержали и в Госдуме. Как заявил «Известиям» зампред комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев, менять критерии малообеспеченности уже приходилось: в прошлом году при назначении выплат детям от трех до семи лет для оценки дохода учитывались компенсации по инвалидности, однако в этом году это правило отменили. По мнению депутата, при введении новых мер поддержки власти должны учиться на своих ошибках и более скрупулезно прорабатывать систему оценки нуждаемости, чтобы одна госпомощь не аннулировала другую. Иначе гражданам приходится тратить много времени и сил в попытках получить выплаты, которые для них предназначались.

Накануне президент объявил о новых мерах поддержки населения. На встрече с представителями партии «Единая Россия» Владимир Путин предложил дополнительно разово перечислить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей — и работающим, и неработающим. Тогда же он объявил о единовременной выплате военнослужащим, она составит 15 тыс. рублей. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, на эти цели выделят порядка 500 млрд рублей. Как сообщил позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, использование бюджетных средств на единовременные выплаты военным и пенсионерам не приведет к увеличению налогов. Он подчеркнул, что выделение выплат тщательно просчитывалось.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021