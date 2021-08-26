В Подмосковье дали старт строительству 25 новых школ в 17 муниципалитетах региона. Новые учреждения появятся в Королеве, Чехове, Мытищах, Красногорске и других городских округах в рамках президентской программы развития образования. Об этом 26 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.

Благодаря техническим и лабораторным возможностям в новых школах у учеников появится возможность вплотную заниматься наукой. Каждая новая школа рассчитана почти на тысячу мест, что поможет разгрузить другие учебные заведения.

«Сложно сказать, что для каждого индивидуальная программа. Но по факту для каждого индивидуальная программа. Потому что есть дистанционные технологии, есть разветвленное дополнительное образование. Есть университеты и педагоги, которые приходят из индустрии, из отрасли, и есть возможность обсудить это всё на примере своего города», — заявила сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева.

Ранее, 25 августа, глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что ведомство ускорило темпы капитального ремонта городских и сельских школ, в 2022 году будет отремонтировано 1,5 тыс. зданий. Кроме того, министр просвещения рассказал, что российские школы готовы принять все 17 млн учеников, которые пойдут на учебу 1 сентября.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что российскую систему образования нужно модернизировать. Российский лидер также обратил внимание на разницу в качестве образования по России. По его словам, она остается большой, особенно эта тема актуальна в средней школе — с пятого по девятый класс.

19 июня Путин призвал запустить в стране программу капитального ремонта школ. Приоритет при этом будет отдаваться сельским школам. 30 июня Путин отметил, что на федеральном и региональном уровнях выделяются средства на ремонт российских школ и строительство новых учебных учреждений.