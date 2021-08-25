Минпросвещения вдвое ускорило темпы капремонта городских и сельских школ

Министерство просвещения России ускорило темпы капитального ремонта городских и сельских школ, в 2022 году будет отремонтировано 1,5 тыс. зданий. Об этом 25 августа заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«По поручению президента страны мы существенно — вдвое — ускорили темпы капитального ремонта. В 2022 году будет отремонтировано 1,5 тыс. зданий, а к началу 2024-го — 3 тыс.», — сказал он на заседании президиума Госсовета по образованию.

Кроме того, министр просвещения рассказал, что российские школы готовы принять все 17 млн учеников, которые пойдут на учебу 1 сентября.

Ранее, 28 июля, Кравцов заявил, что около 700 зданий российских школ пройдут капитальный ремонт в 2022 году. Он отметил, что с учетом продолжения программы темпы будут увеличены, и все здания, требующие капитального ремонта, будут максимально отремонтированы.

19 июня президент России Владимир Путин призвал запустить в стране программу капитального ремонта школ. Приоритет при этом будет отдаваться сельским школам. 30 июня Путин отметил, что на федеральном и региональном уровнях выделяются средства на ремонт российских школ и строительство новых учебных учреждений.

8 апреля первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что нужно уходить от практики сборов на ремонт школ с родителей, учебные заведения должны ремонтироваться за государственный счет.