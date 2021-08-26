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Собянин предложил новый штраф для «отмороженных» автомобилистов

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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 26 августа, заявил о намерении внести в Мосгордуму законопроект о штрафах за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами.

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«Отдельные «отмороженные» автомобилисты достали москвичей. Всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. <...> Штраф 500 рублей, с учетом того что владельцы этих мотоциклов и авто люди далеко не бедные, им как мертвому припарка. Поэтому в ближайшее время внесем в городскую думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами», — написал градоначальник в своем личном блоге.

Мэр заявил, что необходимо установить минимальный штраф в 5 тыс. рублей и привязать его к мощности машины, а также нужно эвакуировать мотоциклы и машины нарушителей на штрафстоянку.

«И там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает, как требуется», — отметил Собянин.

22 июля российская Госавтоинспекция предупредила владельцев шумных автомобилей и мотоциклов о возможных штрафах за нарушение тишины.

Так, согласно закону «Об обеспечении тишины и покоя граждан», запрещено шуметь с понедельника по четверг с 22:00 до 8:00, в пятницу и субботу с 23:00 до 10:00, в воскресенье с 22:00 до 8:00, а также ежедневно с 13:00 до 15:00.

В установленное ночное время недопустимо управление автомобилем (транспортным средством) с неисправной системой выпуска отработавших газов, а также спортинвентарем и мототехникой, шум от которых нарушают покой и отдых граждан.

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