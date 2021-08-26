Высокую пожарную опасность прогнозируют на Сахалине

МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Сахалинской области в ближайшие сутки. Неблагоприятные условия ожидаются в трех районах.

По данным ведомства, четвертый класс пожарной опасности прогнозируют в Охинском, Тымовском и Смирныховском районах. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Местных жителей просят не разводить костры, особенно в густых зарослях, хвойном молодняке и рядом со складами древесины, не бросать горящие спички и окурки, не оставлять в лесу самовоспламеняющиеся материалы.

25 августа особый противопожарный режим ввели в Златоусте (Челябинская область). В городе установилась жаркая и ветреная погода. Местным жителям запретили посещение лесов.