Особый противопожарный режим ввели в Златоусте из-за жары

В Златоусте (Челябинская область) ввели особый противопожарный режим в связи с жарой и ветром. Местным жителям запретили входить в окружающие леса.

Постановление о введении режима подписал глава Златоуста Максим Пекарский. Власти города пытаются предотвратить лесные пожары. На территории запрещены разведение костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ. Запрет на посещение лесов не затрагивает только работников лесного хозяйства, пишет ИА «Ура.ру».

На территории соседнего Миасса особый противопожарный режим введен с 20 августа. Помимо традиционных ограничений местным жителям и туристам запретили ставить палатки на озере Тургояк. 24 августа из-за сильного пожара в районе поселка Лесного было остановлено движение автотранспорта от остановки «КБ Макеева» до Машгородка.

Чрезвычайный класс пожарной опасности объявлен во всей Челябинской области. 28 августа в регионе ожидаются похолодание и осадки.