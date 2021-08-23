Два человека погибли в утонувшем автомобиле в Бурятии

Автомобиль «Урал» затонул во время пересечения горной реки в Бурятии. Два человека погибли.

По данным республиканского агентства ГО и ЧС, в автомобиле находилась группа родственников. Мужчина, управлявший «Уралом», плохо знал местность. В какой-то момент автомобиль начал тонуть. Пять человек успели забраться на крышу транспортного средства. Внутри салона остались женщина и семилетняя девочка. Об этом сообщает Transsibinfo.com.

Тело женщины удалось обнаружить вскоре после трагедии. На поиски ребенка были направлены спасатели. Девочку нашли погибшей спустя пару часов поисков. Тело девочки передали родным.

2 августа два человека утонули в машине в Алтайском крае. Автомобиль скатился в воду с берега. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».